Karabakh: primo ministro Armenia a colloquio con Macron, abbassare tensione nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Francia, Emmanuel Macron. I due, si legge in una nota del governo armeno, hanno discusso la situazione nel Nagorno-Karabakh, "sottolineando l'inammissibiità dell'uso della forza e il bisogno di innescare un meccanismo internazionale" per scalare le tensioni. L'ufficio di Pashinyan fa inoltre sapere che la Francia si sarebbe inoltre attivata per convocare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a una sessione d'urgenza "sulla situazione". (Rum)