Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi l’omologo dell'Armenia, Ararat Mirzoyan, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York (Was)