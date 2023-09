Roma: assessore Scuola Municipio X, derattizzazione in istituto Ostia, riapertura 27 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante - aggiunge Morelli - fare chiarezza sulla questione della scuola media Mar dei Caraibi. Un triste inizio dell'anno scolastico che prima di ogni cosa penalizza i nostri ragazzi e mette in difficoltà le famiglie dei giovani studenti, e questa è la mia prima preoccupazione. Per questo, in sinergia con la Direzione Tecnica e la Direzione Socio-educativa, non appena siamo stati informati della situazione, sono stati avviati dei lavori di sostituzione dei pannelli del controsoffitto dell'edificio per chiudere le fessure dalle quali si scatena prevalentemente questa infestazione. Con la fine dei lavori dell'intervento straordinario, prevista per oggi, sarà svolta un'ulteriore derattizzazione per permettere l'avvio delle lezioni nell'istituto che è fissato per mercoledì 27 settembre", conclude Morelli. (Com)