Migranti: Tajani su Lampedusa, da Ue intervento concreto, con la Polonia si può discutere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta lavorando nel concreto per occuparsi del problema degli sbarchi a Lampedusa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, rispondendo ad una domanda sull’opposizione della Polonia al piano da dieci punti presentato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per rafforzare gli aiuti Ue destinati all’Italia e fare così fronte alla situazione a Lampedusa. “Noi siamo qui per parlare con le Nazioni Unite: la Polonia è un Paese in campagna elettorale, e con loro possiamo parlare, spiegando le nostre intenzioni e cercando di convincerli a trovare una soluzione ai problemi”, ha detto, aggiungendo che fino a poco fa un intervento concreto dell’Unione europea su questo fronte “sembrava impossibile, mentre ora è quello che stanno facendo”. (Was)