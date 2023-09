Tunisia: Tajani, nessun blocco sui migranti, memorandum con Ue va rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul memorandum tra Unione europea e Tunisia sui migranti “non c’è nessun blocco: stiamo andando avanti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ci sono riunioni in corso a Bruxelles, anche con il coinvolgimento del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) che ha dato il via libera a molte decisioni: non vogliamo fare polemica, ma il memorandum va rispettato, perché il Consiglio europeo è stato informato e lo ha confermato la stessa Commissione”, ha detto. (Was)