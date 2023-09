© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale libica ha fornito 800 milioni di dinari alle filiali delle banche della Cirenaica, la regione orientale della Libia, come parte dei propri sforzi per far fronte alle conseguenze del passaggio del devastante ciclone sub-tropicale "Daniel". Lo si apprende da una nota della Banca centrale libica su Facebook. (Lit)