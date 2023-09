Roma: Celli, ok Aula toponimi Colli Valentina e Fosso San Giuliano-via Polense in Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato dato oggi "il via libera dall'Assemblea capitolina alle varianti urbanistiche per i toponimi di Colli della Valentina e Fosso San Giuliano – via Polense nel Municipio Roma VI. Una grande opportunità per questa città". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Dopo anni di immobilismo - aggiunge - finalmente diamo la possibilità ai cittadini di poter riprogettare il futuro del loro territorio. Ringrazio l'assessore Maurizio Veloccia per il lavoro che sta realizzando per dare una risposta concreta alle famiglie, con un'azione di recupero e riqualificazione, ponendo le basi per assicurare i servizi ancora mancanti. È questo il percorso giusto che abbiamo tracciato anche per gli altri toponimi ed è il modo per ridare dignità alle periferie", conclude Celli.(Com)