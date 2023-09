Sport: Sbrollini (Iv), bene ritorno giochi Gioventù, domani sport in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa legge che ripristina i Giochi della gioventù abbiamo scritto una bella pagina di politica: questa è una legge di tutti, sono stati accolti anche emendamenti dell'opposizione, tra cui i nostri, e non era scontato. Lo ha detto la senatrice di Azione-Italia viva-Renew Europe Daniela Sbrollini, annunciando il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge che istituisce i nuovi Giochi della gioventù, in Aula al Senato. "I primi giochi della gioventù, che si svolsero nel 1969 per volontà di Giulio Onesti – ha proseguito – avevano l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva e sensibilizzare le nuove generazione ad altri comportamenti virtuosi, come la sana alimentazione, stili di vita corretti, il rispetto dell'ambiente, delle regole, delle persone. Temi di cui abbiamo un disperato bisogno anche oggi, anche in relazione al disagio giovanile che abbiamo visto esplodere dopo pandemia". "Vorrei anche ricordare – ha concluso Sbrollini – che domani alla Camera, finalmente, in ultima lettura sarà approvata la legge costituzionale che prevede l'inserimento della pratica sportiva in Costituzione. Un passaggio epocale necessario: il diritto allo sport viene così riconosciuto, tutelato e garantito come quello alla salute e all'istruzione. Auspichiamo di scrivere una pagina importante, domani come oggi". (Rin)