Italia-Turchia: Tajani su colloquio Meloni-Erdogan, focus sarà su immigrazione e accordo su grano ucraino

- La Turchia è un Paese fortemente impegnato sul versante dell’immigrazione, avendo accolto molti profughi in arrivo dalla Siria, e il governo vuole confrontarsi con le autorità di Ankara anche su questo punto. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Rispondendo ad una domanda sul colloquio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha in programma con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Tajani ha affermato che la Turchia è “un Paese della Nato, che sta lavorando per istituire nuovamente l’accordo sul grano ucraino: un obiettivo molto difficile, che noi sosteniamo”. In aggiunta, ha detto, vogliamo anche discutere “cosa fare sulla questione migratoria”. (Was)