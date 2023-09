Niger: Tajani, non credo che ci siano Russia e Wagner dietro al golpe, vogliono sfruttare la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia paramilitare russa Wagner non rappresenta un elemento di stabilità in Africa, e cerca anzi di “infilarsi” dove ci sono vuoti di potere. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Non credo che la Russia e i mercenari della Wagner siano dietro il golpe avvenuto in Niger: stanno cercando di strumentalizzare la situazione”, ha detto. (Was)