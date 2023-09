Onu: Erdogan, corridoio grano eviterà crisi alimentare mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del corridoio del grano eviterà una crisi alimentare mondiale, con 33 milioni di tonnellate di grano già transitati attraverso il Mar Nero verso i mercati internazionali. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale Onu, in corso a New York. "Abbiamo un nuovo piano che prevede la distribuzione di un altro milione di tonnellate di grano ai Paesi che ne hanno bisogno in tutto il mondo", ha dichiarato Erdogan. Inoltre, a proposito della guerra in Ucraina, il leader turco ha affermato di puntare alla pace, perché: "La guerra non avrà vincitori e la pace non avrà perdenti". (Res)