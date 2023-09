Ucraina: Tajani, Cina può giocare un ruolo importante per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina può giocare un ruolo importante a favore della pace in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ho fatto presente questa cosa anche durante la mia visita a Pechino, dieci giorni fa”, ha detto, aggiungendo che la pace è l’obiettivo per il quale “tutti stiamo lavorando, e l’azione diplomatica deve continuare”. Tuttavia, ha ribadito, serve “una pace giusta, con il ritiro delle truppe di Mosca dall’Ucraina”. (Was)