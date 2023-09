Intercettazioni: M5s, maggioranza e Azione-Iv vogliono giustizia classista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti della maggioranza e della finta opposizione Azione-Iv al decreto legge Giustizia-Pa sulle intercettazioni sono l'ennesimo attacco alla legalità, una nuova puntata della giustizia classista che il centrodestra vuole instaurare definitivamente. Lo hanno dichiarato i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "Dopo i colpi bassi inferti nei mesi scorsi - hanno proseguito -, tornano alla carica con le proposte per limitare l'uso delle intercettazioni e del trojan, inventare cavilli e ostacoli per il lavoro dei magistrati. Propongono la solita differenza tra le indagini per mafia e quelle per i reati contro la Pa, come se non fossero ambiti strettamente collegati. Mettono in atto l'abituale attacco al diritto dei cittadini ad essere informati". "È un vergognoso disegno che punta a lasciare impuniti i reati dei colletti bianchi, dei comitati d'affari che distruggono l'economia, l'equità sociale e le prospettive di sviluppo dell'Italia. Delle vittime di ingiustizia e della velocità dei processi a loro non importa nulla", hanno concluso.(Rin)