Karabakh: Usa, profonda preoccupazione per azione militare nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono "profonda preoccupazione" per l'azione militare in Karabakh e chiedono agli azerbaigiani di "immediatamente" le iniziative. Queste azioni, si legge in una nota del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, "stanno aggravando la già preoccupante situazione umanitaria" nella regione, "minando le prospettive di pace. Come già chiarito all'Azerbaigian, l’uso della forza per risolvere le controversie è inaccettabile e va contro gli sforzi volti a creare le condizioni per una pace giusta e dignitosa nella regione. Chiediamo la fine immediata delle ostilità e un dialogo rispettoso tra Baku e i rappresentanti della popolazione del Nagorno-Karabakh". (Was)