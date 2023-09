Migranti: Tajani, andrò in Tunisia per firmare accordo e incrementare presenze regolari in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema delle partenze di migranti dall’Africa va risolto a monte: chiedere ai trafficanti di esseri umani di essere portati in Europa non è la via giusta. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “L’Italia vuole favorire l’immigrazione regolare, che porta benefici su diversi fronti come l’occupazione”, ha detto, aggiungendo che andrà in Tunisia per firmare un accordo teso ad incrementare le presenze regolari dei cittadini tunisini in Italia. “Siamo disponibili ad aumentare di quattromila unità il numero di cittadini tunisini che possono venire a lavorare in Italia”, ha concluso, aggiungendo che gli hotspot in Africa sono una iniziativa su cui si può “iniziare a lavorare e che può funzionare, se viene fatta nel rispetto dei diritti umani”. (Was)