Ucraina: Commissione Ue, ministri Esteri a Kiev per visita congiunta, non sarà Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri Ue si recheranno a Kiev nelle prossime settimane, per una visita congiunta nella capitale Ucraina. Non sarà propriamente un Consiglio Affari esteri, come risultava da alcune fonti stampa nei giorni scorsi, ma "una visita congiunta dei ministri degli Esteri dei 27 Stati membri", fa sapere una fonte Ue a Nova. "Parleremo dei nostri futuri impegni di sicurezza nei confronti dell'Ucraina. A Toledo - alla riunione informale dei ministri degli Esteri - ne abbiamo già discusso. Ho messo sul tavolo diverse proposte, che i ministri continueranno a discutere, in preparazione dell'incontro che si terrà a Kiev nelle prossime settimane", ha affermato ieri l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "È evidente la volontà e la determinazione dei ministri degli Esteri degli Stati membri Ue a di mostrare la loro solidarietà all'Ucraina", ha invece ribadito oggi il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. (Beb)