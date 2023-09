© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'evento organizzato dal gruppo Mars " Pet Vibes, better office",via Vezza d'Oglio, 7 (ore 10)La Vice Sindaco e Assessora all’Istruzione, Anna Scavuzzo partecipa all'inaugurazione della Residenza del Politecnico di Milano “Marie Curie”.Piazzale Ferrara, (Ore 11)L'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi presenta la “Milano Green Week 2023”, la settimana di eventi e iniziative dedicate alla cura del verde e alla sostenibilità ambientale. Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza Scala, 2 (Ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Vincent Van Gogh. Pittore colto".Mudec, via Tortona, 56 (ore 11:30)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte in occasione della Giornata Internazionale dello Sport Universitario, all’incontro per presentare il libro sui 75 Anni di storia del CUS Milano.Torre PwC, Piazza Tre Torri, 2 (ore 17)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, prende parte, alla Mostra Zootecnica Bovina.Campo Fiera e Palazzetto dello Sport, via Enrico Scuri Serina/BG. (Ore 9)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi parteciperà all'evento organizzato dal gruppo Mars 'Pet vibes, better office'. via via Vezza d'Oglio, 7 (Ore 10:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, premia le nuove “Attività storiche” della provincia di Como riconosciute quest'anno da Regione Lombardia. Partecipano alla consegna dei premi anche il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, Marco Galimberti, l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi e diversi esponenti delle associazioni di categoria.Camera di Commercio, via Giuseppe Parini, 16 Como (Ore 11:30)VARIE“Insieme per un futuro sostenibile: giovani e lavoro” di Gi Group Holding e Fondazione Gi GroupPalazzo del Lavoro di Gi Group Holding, Piazza Quattro Novembre 5 (ore 10)"Industrie che modellano il futuro": l'evento di Assolombarda e Federazione Gomma Plastica sul valore della Gomma e della Plastica e delle rispettive filiere in Lombardia e negli scenari di crescita italiana ed europea. Nell'occasione viene presentata la ricerca curata dal Centro Studi Assolombarda e da Federazione Gomma Plastica. Intervengono, tra gli altri, Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda e Marco Do, presidente Federazione Gomma Plastica.Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 10:30)Inaugurazione della Residenza del Politecnico di Milano “Marie Curie”. Intervengono, tra gli altri: Donatella Sciuto, Rettrice, Politecnico di Milano; Anna Scavuzzo, Vice Sindaco e Assessora all’Istruzione; Paolo Franco, assessore alla Casa e Housing Sociale, Regione LombardiaPiazzale Ferrara (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della "Milano Digital Week"Museo Nazionale scienza e tecnologia, Via San Vittore, 21 (Ore 11)I Vescovi delle dieci diocesi lombarde, guidati dal Metropolita mons. Mario Delpini, si recanno a Bergamo e Brescia per incontrare e ringraziare i giornalisti, gli operatori culturali e i Giovani “Custodi della bellezza” che in questi mesi hanno animato l’accoglienza nelle due città capitale della cultura.Concelebrazione della Messa a Sotto il Monte/Bg (ore 11:30); Casa natale di Paolo VI, Concesio/Bs (ore 15:30)Webinar dedicato ai minori in rete organizzato da Poste Italiane al titolo “I minori in rete: dallo sharenting alla consapevolezza digitale”.diretta streaming (ore 17) (Rem)