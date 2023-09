© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terroristi non hanno diritto ad avere armi nucleari. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “L’Ucraina ha consegnato il suo intero arsenale, mentre la Russia non lo ha fatto”, ha detto, aggiungendo che il disarmo “è una buona strategia, ma non deve essere l’unica per proteggere il mondo da una guerra mondiale”. (Was)