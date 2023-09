Ucraina: Zelensky, Russia sfrutta i prezzi del cibo come arma contro tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta utilizzando il cibo e i prezzi dei generi alimentari come armi, per generare insicurezza in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Sta utilizzando questa strategia non solo contro l’Ucraina, ma contro tutti i Paesi del mondo: e non ci sono restrizioni reali ad azioni come questa”, ha detto, aggiungendo che il cibo nei porti ucraini sul Mar Nero è stato bloccato dalla Russia. (Was)