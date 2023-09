Veneto: Zaia, complimenti a Giuseppe Franco direttore generale di Veneto Strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Franco è divenuto ufficialmente il direttore generale di Veneto Strade. Già ricopriva l'incarico in via provvisoria dopo la scomparsa di Silvano Vernizzi, deceduto. "Un incarico prestigioso e meritato, per la professionalità e per un curriculum di valore - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto -. A Giuseppe Franco rivolgo i miei complimenti e l'augurio di buon lavoro". "La tradizione di ottima gestione di una società fondamentale per l'economia veneta – ha aggiunto – con Franco prosegue senza soluzione di continuità e questa è un'ottima notizia per tutto il mondo dei trasporti e della viabilità". A Franco sono giunti anche gli auguri di Elisa De Berti, vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture. Il suo è "un curriculum di assoluto rilievo, con tanti anni dedicati a Veneto Strade con vari ruoli dal 2002 al 2019, prima di approdare in Regione nell'ambito della Segreteria della Programmazione. Veneto Strade ha di fronte tanto lavoro e altrettante sfide, che Franco saprà affrontare con la sua professionalità ed esperienza" ha poi concluso. (Rev)