Milano: principio d'incendio su treno Milano-Livorno - Foto

- Un principio di incendio ha riguardato , intorno alle 18:30, l'Intercity 685, il treno Milano-Livorno, arrivato da Brindisi al binario 19 in Stazione Centrale. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, il fumo ha pervaso le carrozze e l'area circostante portando all'evacuazione dei passeggeri. Non si sono verificati danni o intossicazioni. Non si conoscono ancora le dinamiche che ora sono al vaglio dei vigili del fuoco. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)