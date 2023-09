Ucraina: Zelensky, Russia sta commettendo un genocidio, decine di migliaia di bambini deportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta commettendo un genocidio in Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Conosciamo i nomi di decine di migliaia di bambini che sono stati rapiti e deportati dai territori occupati, e abbiamo le prove di molti altri episodi analoghi: in Russia, a questi bambini viene insegnato ad odiare l’Ucraina”, ha detto. (Was)