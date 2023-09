Onu: Zelensky, Mosca vuole sfruttare nostre risorse contro di voi e ordine internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia inizia una nuova guerra ogni dieci anni: ha quasi ingoiato la Bielorussia, ci sono territori occupati in Moldova e in Georgia, e le sue azioni sono una minaccia anche per il Kazakhstan e altri Stati limitrofi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Il loro obiettivo è trasformare il nostro territorio e le nostre risorse in un’arma contro di voi, contro l’ordine internazionale: molti posti in questa Assemblea potrebbero rimanere vuoti, se avranno successo”, ha detto. (Was)