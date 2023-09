Onu: Biden vede Guterres, focus su contrasto alla povertà, sviluppo sostenibile e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio bilaterale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito la partnership tra Washington e l’Onu. Il colloquio si è incentrato su diversi temi globali, come la lotta alla povertà e la mobilitazione di risorse aggiuntive per lo sviluppo sostenibile. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto al cambiamento climatico e alla guerra in Ucraina. Infine, le parti hanno discusso la riforma e il rafforzamento delle istituzioni multilaterali. (Was)