Usa: indagini su Hunter Biden, nuove testimonianze smentiscono le accuse della talpa nella Irs

- Alcuni agenti e funzionari del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e dell’Agenzia delle entrate statunitense (Irs) hanno smentito la testimonianza di Gary Shapley, ex agente speciale della Irs che in passato ha denunciato al Congresso le presunte interferenze del dipartimento della Giustizia nelle indagini sui reati fiscali di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Stando alle trascrizioni di alcune testimonianze ottenute dall’emittente “Cnn”, relative alle audizioni effettuate dai repubblicani alla Camera dei rappresentanti, diversi agenti delle due agenzie hanno affermato di “non ricordare” le dichiarazioni del procuratore David Weiss. Quest’ultimo, secondo Shapley, avrebbe affermato di non avere l’autorità di mettere in stato di accusa Hunter Biden, e che la sua richiesta di essere nominato consigliere speciale per coordinare le indagini sarebbe stata rifiutata. Le dichiarazioni di Shapley sono alla base delle accuse dei repubblicani contro il governo federale, che tramite il dipartimento della Giustizia avrebbe interferito con le indagini nei confronti del figlio del presidente. (Was)