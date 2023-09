Onu: Erdogan, allarmanti i segnali di escalation di razzismo e islamofobia in ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segnali di un'escalation di xenofobia, razzismo e islamofobia a livello globale hanno raggiunto livelli allarmanti nell'ultimo anno. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "Spero che questa sessione sia una benedizione per i cittadini di tutto il mondo", ha detto Erdogan, sottolineando: "Stiamo affrontando sfide difficili su scala internazionale" che, se "unite alle sfide economiche globali, ci fanno vedere che abbiamo seri problemi in tutti i settori, dall'economia alla sicurezza, all'energia, alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare". (Res)