Lavoro: domani disoccupati napoletani a Roma per chiedere formazione e occupazione

- Disoccupati napoletani domani a Roma, in piazza Santa Apostoli, per rivendicare formazione e lavoro. L’annuncio è del Movimento di Lotta - Disoccupati 7 novembre. I disoccupati vogliono far sentire la voce "contro il taglio del reddito ma anche per l'immediato inserimento al lavoro della platea storica che è oggi formata da corsisti che hanno partecipato ai corsi formativi e agli stage”. "Avete tagliato il reddito? Ora - dicono - dateci il lavoro, datelo ai disoccupati storici che da nove anni stanno lottando e si stanno formando, sbloccando la possibilità di assunzione da parte delle aziende con le quali stanno facendo gli stage, tirocini e formazione". E ancora: “Saremo a Roma per fare in modo che la nostra vertenza e battaglia che riguarda centinaia e centinaia di famiglie, donne e uomini delle periferie di questa città abbia una svolta definitiva”. Quattro in particolare i punti rivendicati: “Salario garantito, lavoro utile alla società, lavorare tutti e meno, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”.(Ren)