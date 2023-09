Urbanistica: Angelucci (Pd), approvate varianti per recupero fosso San Giuliano e Colli della Valentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato "oggi definitivamente in Aula la variante urbanistica relativa a due Piani di recupero con la quale andiamo finalmente a rigenerare territori con la realizzazione di una serie di opere e servizi finora mancanti, in particolare per il recupero delle aree di Fosso San Giuliano (Via Polense) e Colli della Valentina, nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare nel VI municipio". Lo afferma in una nota il consigliere dem Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo di Roma Capitale. Con l'approvazione di questi toponimi diamo finalmente avvio ad un nuovo percorso che vuole eliminare distanze e disuguaglianze, rispondendo per la prima volta alle richieste di comitati, cittadini, consorzi che per troppi anni sono rimasti inascoltati. Un lavoro importante di riqualificazione dei territori del quale siamo orgogliosi e per il quale ringrazio l'assessore Veloccia, gli uffici capitolini e il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica". (Com)