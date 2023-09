Costituzione: La Russa, rendere scuola sempre più importante nella vita sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci voleva un evento come questo, il Senato aveva celebrato l'anniversario della sua nascita, oggi abbiamo completato". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i cronisti nel Transatlantico della Camera al termine della cerimonia, nell’Aula di Montecitorio, per celebrare il settantacinquesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. "L'attualità della nostra Costituzione è stata vista oggi solo nell'ottica della scuola: credo sia stato un taglio giusto, interessante, necessariamente parziale perché è mancato qualche accenno alle 'picconate' della fine degli anni sessanta - ha aggiunto la terza carica dello Stato -. Ho trovato, comunque, di grande interesse avere affrontato questo tema, credo sia un monito per rendere la scuola sempre più importante nella vita sociale del Paese e più adatta all'evoluzione dei tempi". (Rin)