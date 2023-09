© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato l'omologo algerino Ahmed Attaf a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Continuiamo a lavorare insieme per rafforzare iniziative in ambito migratorio per fermare gli arrivi irregolari nel Mediterraneo. Urgenza di stabilizzare il Sahel e crisi in Niger al centro dei colloqui", scrive Tajani su X (l'ex Twitter). (Res)