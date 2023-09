Napoli: la città ricorda Siani nell’anniversario della morte, da domani quattro giornate di eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giornate con Giancarlo Siani, il giornalista ammazzato a Napoli dalla camorra il 23 settembre del 1985. Nelle giornate a cavallo tra l’anniversario della sua nascita (il 19 settembre 1959) e quello della sua morte, a Napoli si terranno quattro appuntamenti per commemorare il giornalista che nei suoi articoli non ha mai avuto timore di denunciare gli affari, anche i più nascosti, della criminalità organizzata. Domani, 20 settembre, alle ore 11, appuntamento al Pan con l’apertura della quattro giorni: ci sarà la presentazione del Premio Siani 2023-2024. Il 21 settembre, alle ore 16, presso la Fondazione Famiglia di Maria, lettura di memoria e impegno: la comunità educante leggerà "Favolette" in ricordo di Siani. Il 23 settembre, giorno in cui cade l’anniversario dell’omicidio, alle ore 9 ci sarà la deposizione dei fiori alle Rampe Piani. Alle ore 12, a Bacoli, l'intitolazione al giornalista del primo asilo nido. Alle ore 17:30 si terrà la messa presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero. Infine, il 24 settembre alle ore 11, "Favolette" alle Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere in piazza Plebiscito; poi alle ore 11:30 "Favolette" a Ricomincio dai libri all’Archivio di Stato. (Ren)