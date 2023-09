Municipio Roma III: Pd-Sce, bene Consiglio telematico su via dei Prati Fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi il Consiglio straordinario del Municipio Roma III, che ha trattato le questioni relative ai risarcimenti dei negozianti e dei cittadini vittime dell'alluvione del 16 aprile scorso a via Prati Fiscali vecchia, e dei lavori straordinari per la messa in sicurezza di via Prati Fiscali dopo l'apertura della buca dello scorso 18 giugno. "Un Consiglio giusto quello svolto oggi, che ha trattato le questioni relative ai risarcimenti dei negozianti e dei cittadini vittime dell'alluvione del 16 aprile scorso a via Prati Fiscali vecchia, e dei lavori straordinari per la messa in sicurezza di via Prati Fiscali dopo l'apertura della buca dello scorso 18 giugno". Lo dichiarano in una nota I consiglieri del Partito democratico Federica Rampini, Filippo Laguzzi, Nicoletta Funghi, Giancarlo Cesarei e Simone Filomena, capogruppo di Sinistra civica ecologista del Municipio Roma III. "Le opposizioni - aggiungono - già dal mese di agosto facevano richieste di intervento, oggi il loro atto e il nostro, con ulteriori aggiunte, hanno avuto l'approvazione dell'aula. Il lavoro di indirizzo e la richiesta di attenzione è stato fatto, non rimane da monitorare passo passo i lavori del cantiere", conclude la nota. (Com)