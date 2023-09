Onu: Erdogan, Consiglio sicurezza diventato campo di battaglia per solo 5 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "non è più garante della sicurezza mondiale" ma è diventato "campo di battaglia" per i soli cinque stati membri permanenti. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "Il mondo è più grande di soli cinque paesi e un mondo più giusto è possibile", ha affermato Erdogan, sottolineando che la visione di un "nuovo secolo turco", annunciata in vista del 100esimo anniversario della Repubblica di Turchia, "ha l'obiettivo di eliminare le ingiustizie globali e garantire pace, sicurezza e prosperità". (Res)