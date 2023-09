Ue: Spagna,vicepremier Calvino, nessuna discriminazione verso galiziano e basco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo uscente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, ha assicurato che non c'è "alcuna discriminazione" da parte dell'esecutivo nei confronti del galiziano e del basco, dopo aver proposto all'Unione europea di posticipare il riconoscimento di queste due lingue a livello comunitario iniziando con il solo catalano. Parlando al Parlamento europeo prima di presentare le priorità della presidenza spagnola per il semestre europeo, Calvino ha dichiarato che dare la priorità al riconoscimento del catalano come lingua ufficiale dell'Ue è una "soluzione di compromesso" a seguito della perplessità espresse dagli altri partner europei in merito ai costi dell'inclusione di tre lingue allo stesso tempo nei regolamenti dell'Unione. "È necessario trovare una soluzione di compromesso per andare avanti con la lingua che ha il maggior numero di parlanti, ma non c'è alcun tipo di discriminazione", ha chiarito la vicepresidente. "Galiziano, basco e catalano sono altrettanto importanti. Non c'è dubbio", ha ribadito Calvino, insistendo sul fatto che l'Europa è costruita sulla diversità e sul rispetto delle diverse culture e lingue, pur ammettendo che nell'Ue esiste già "un gran numero di lingue ufficiali".(Spm)