Legge Bilancio: Giorgetti, innalzamento tassi? Sarà compensato da qualcos'altro

- "Ho detto che l'innalzamento dei tassi ci costa 15 miliardi di euro in più. Vorrà dire che siccome il bilancio è fatto da più e da meno, alla fine i conti devono quadrare. Saranno compensati da qualcos'altro". Lo ha affermato, in merito alla legge di Bilancio, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, parlando coni cronisti davanti a Montecitorio al termine della cerimonia, nell’Aula della Camera, per celebrare il settantacinquesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. (Rin)