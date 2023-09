Onu: Erdogan, terrorismo si diffonde come un'epidemia grazie a nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aree in cui operano le organizzazioni terroristiche stanno aumentando come se fosse "un'epidemia", grazie allo sfruttamento dell'evoluzione tecnologica. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "La Turchia è stanca dell'ipocrisia di chi usa lo Stato islamico e gruppi simili come copertura per i propri interessi politici ed economici in Medio Oriente, Nord Africa e nella regione del Sahel", ha detto Erdogan. (Res)