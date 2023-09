Migranti: Salvini, bene nuovi Cpr, ora meno burocrazia per espulsioni più facili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell'immigrazione, “i nuovi Cpr sono fondamentali per fronteggiare clandestini e delinquenti, mi auguro che a sinistra non facciano le barricate per ostacolare il governo e difendere l’illegalità”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, confermando il “massimo sostegno” al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Avanti tutta per le espulsioni, anche tagliando la burocrazia per limitare troppi ricorsi inutili e velocizzare i rimpatri”, ha concluso. (Rin)