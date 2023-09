Insularità: commissione parlamentare delibera audizioni presidenti Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza della commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, che si è riunito su disposizione del presidente, Tommaso Antonino Calderone, ha deliberato nella riunione odierna, con il consenso di tutti i gruppi politici, di procedere alle audizioni dei presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna per avere un quadro di riferimento complessivo della situazione dei territori sulla specifica questione degli svantaggi derivanti dall'insularità. L'audizione del presidente Solinas è già prevista per il 4 ottobre prossimo. A seguire si svolgerà quella del presidente Schifani. Lo rende noto Montecitorio. (Com)