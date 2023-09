Napolitano: Bonelli (Avs), sdegno per odio sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento difficile per il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, desidero esprimere il mio più profondo sdegno e disappunto per gli atti di odio e le frasi vergognose e offensive che sono apparse sui social media nei suoi confronti. Questo tipo di comportamento è totalmente inaccettabile e va fermamente condannato”. Lo dichiara, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Gli attacchi contro il presidente Napolitano, che sta affrontando un momento delicato della sua salute, sono indegni e vergognosi. Desidero ringraziare la Polizia postale per il suo impegno nell'identificare gli autori di tali attacchi e nell'avviare azioni giudiziarie sempre più efficaci contro gli haters online. La nostra vicinanza e un pensiero affettuoso al presidente emerito Napolitano e alla sua famiglia in questo momento difficile. Il web non può essere un luogo di impunità per chi diffonde odio e menzogne". (Com)