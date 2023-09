Siria: Erdogan, minaccia più grande è il sostegno ai gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia più grande all'integrità territoriale e all'unità politica della Siria è "il palese sostegno dato ai gruppi terroristici da forze che hanno interessi in quel Paese". Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "Noi vogliamo sostenere la Siria", ha detto Erdogan, sottolineando l'importanza di "limitare la crisi nel sud del Paese, rispettando i desideri della gente". Il terremoto che lo scorso febbraio ha colpito la Turchia, "è stato sentito molto anche in Siria, soprattutto nel nord, motivo per cui le condizioni umanitarie sono peggiorate", ha affermato il leader turco. (Res)