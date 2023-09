Trasporto aereo: Bignami su caro voli, tutela consumatori è priorità per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, l'emendamento al Dl Asset sul caro-voli voluto dal ministro Urso “costituisce una proposta efficace e di buon senso che implementa ancor più la risposta del governo sul tema”. “La tutela dei consumatori – ha sottolineato – è da sempre prioritaria per questo governo e in un mercato in cui il fenomeno speculativo ha ridotto fin troppo il diritto alla mobilità degli utenti, il coinvolgimento della figura del Garante per la concorrenza a salvaguardia dei cittadini contro il caro-voli dimostra ancora una volta non solo l'attenzione per la tematica portata avanti in particolare dal ministro Urso, ma anche la capacità di trovare soluzioni concrete che abbiano sempre come scopo principale la tutela degli italiani e dell'interesse nazionale”. “In tale ottica – ha concluso Bignami – risulta fondamentale la trasparenza garantita dalla pubblicità ai sussidi e agli incentivi dati ai vettori dalle società di gestione aeroportuali". (Rin)