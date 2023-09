Infrastrutture: Bergesio (Lega), bene proroga proposte intervento Piano settore idrico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Esprimiamo soddisfazione per l'attuazione della proroga di 40 giorni della presentazione delle proposte di intervento sul Piano nazionale per la sicurezza del settore idrico. Una richiesta che arrivava anche dalle Regioni, prontamente inserita nel decreto Sud e coesione, grazie all'impegno del Mit, guidato dal ministro Matteo Salvini. A breve sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale e le richieste potranno essere inserite dalle autorità competenti entro il 30 ottobre 2023". Lo sottolinea in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive e Agricoltura a Palazzo Madama. (Rin)