Moda: Mazzali, lombardia terra di marchi made in Italy

- Lo shopping è "per oltre il 15 per cento dei turisti la principale motivazione nella scelta della meta di viaggio. Questo significa che la moda, il design e l'artigianato, che sono 'di casa' in Lombardia, contribuiscono alla crescita dei flussi turistici della nostra Regione". Lo dice Barbara Mazzali, Assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, questa sera a Palazzo Reale a Milano in occasione della prima edizione del premio 'Maestri d'Eccellenza' di Confartigianato, insieme con il Gruppo Lvmh, Fendi e Camera Nazionale della Moda Italiana. Il Premio è dedicato ad artigiani ed esperti – nei comparti del tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria e gioielleria - che si sono contraddistinti per la qualità dei loro progetti, per il loro percorso professionale, per la strategia di sviluppo e la trasmissione di conoscenze legate alla tradizione e al patrimonio italiano. "La Lombardia è conosciuta nel mondo per le sue filiere d'eccellenza creativa e l'alta qualità della manifattura – continua Mazzali –. Nella nostra Regione non solo abbiamo stilisti e designers di prim'ordine, che vivono e lavorano nella 'Capitale mondiale della Moda', Milano, ma abbiamo i 'Maestri d'Eccellenza', i maestri della nostra manifattura lombarda". "La Camera nazionale della Moda, con sede a Milano, aggrega 230 brand che danno lavoro a oltre 60 mila imprese della filiera, con il 75 per cento del fatturato prodotto in Lombardia. Il sistema-moda regionale – conclude l'assessore – produce un giro d'affari di circa 26 miliardi di euro, frutto del lavoro di oltre 28 mila imprese. La moda è la seconda industria del Paese e 'abita' a Milano e in Lombardia".(Com)