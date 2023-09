Veneto: assessore Istruzione, fondamentale coinvolgimento dei lavoratori per prevenzione infortuni sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale il coinvolgimento dei lavoratori per la prevenzione agli infortuni sul lavoro. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro che oggi ha partecipato ad un evento teatrale "Ocjo- la sicurezza è di scena" organizzato da Confindustria Vicenza Raggruppamento Alto Vicentino presso l'azienda GPS Bags. Questo avvenimento è stato organizzato in occasione del 'Safe Day' aziendale. "Le aziende operative in Veneto sono attente ed estremamente responsabili nell'adottare le misure di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori – ha dichiarato -. L'iniziativa ospitata oggi dall'azienda Gps a Schio, che ha fermato la produzione per dedicare ai propri dipendenti un evento sulla cultura della sicurezza dimostra l'attenzione sul tema. Negli anni si è sempre alzata di più l'asticella delle prescrizioni ma è fondamentale che vi sia un coinvolgimento di tutti lavoratori affinché la prevenzione degli infortuni sia davvero efficace, senza fermarsi al mero dettato delle norme". "Apprezzo l'approccio dell'azienda Gps che ha scelto di investire nella formazione – ha sottolineato - condividendo con i lavoratori un evento fatto di testimonianze portate da chi ha subito un infortunio a cui ha avuto la fortuna di sopravvivere, tramite il racconto di Flavio Frigè socio Anmil, Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, ma anche da un formatore aziendale, Bruzio Bisignano, che ha ripercorso gli infortuni di lavoratori che hanno perso la vita". Donazzan ha poi proseguito: "In Veneto le denunce d'infortunio sono calate nel primo semestre del 2023 (41.635) rispetto alle 52.691 denunce relative al semestre gennaio - luglio 2022 (fonte: Open Data Inail). Come Regione del Veneto, Assessorato all'Istruzione, abbiamo aumentato gli investimenti sulla formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro a partire dalle scuole. Tra questi investimenti c'è il progetto in corso ITS Safety dedicato ai giovani che stanno frequentano i percorsi Its, con la particolarità che si tratta esperienze residenziali che coinvolgono 150 giovani del Veneto per tre weekend agli istituti Filippin di Paderno del Grappa" ha concluso. (Rev)