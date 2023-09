Armenia: cittadini manifestano davanti ambasciata russa, “fermate l’aggressione dell’Azerbaigian”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di cittadini in Armenia si sono radunati davanti all’ambasciata russa a Erevan. Secondo quanto riferisce l’agenzia “Armenpress”, i manifestanti hanno chiesto a Mosca di “fermare l’aggressione dell’Azerbaigian” in riferimento all’operazione militare scattata oggi in Nagorno-Karabakh. I partecipanti all'azione spontanea hanno bloccato gli ingressi dell'ambasciata, non permettendo l'uscita dei dipendenti finché la loro richiesta non sarà soddisfatta. All'altoparlante hanno chiesto espressamente alla Federazione Russa e alle forze di pace russe presenti in quel territorio di agire per fermare le azioni militari di Baku.(Rum)