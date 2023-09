Francia-Regno Unito: domani re Carlo III a Parigi per una visita di Stato di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III e la regina consorte Camilla cominciano domani a Parigi una visita di Stato di tre giorni. Secondo il programma diffuso dall'Eliseo, la coppia reale arriverà domani nel primo pomeriggio nella capitale francese. La prima tappa prevede una visita alla fiamma che arde in memoria del Milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo. In seguito il sovrano e sua moglie arriveranno al Palazzo dell'Eliseo, dove saranno accolti dal presidente Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. L'agenda prevede in seguito una tappa all'ambasciata del Regno Unito in Francia, prima di una cena di Stato alla reggia di Versailles. La mattina del 21 settembre re Carlo III terrà un discorso al Senato francese, per poi recarsi nel dipartimento della Seine Saint Denis, dove verranno realizzate diverse strutture destinate ad accogliere le Olimpiadi del prossimo anno. Verso le 15:00, la coppia reale visiterà il mercato dei fiori intitolato alla regina Elisabetta II scomparsa lo scorso anno, situato sull'Ile de la Cité, per poi recarsi sul sagrato della cattedrale di Notre Dame. In seguito, il re è atteso al museo di Storia naturale per partecipare ad una tavola rotonda dedicata alla biodiversità. L'ultimo giorno della visita vedrà i reali britannici impegnati a Bordeaux, dove visiteranno il dominio viticolo di Smith Haut Lafitte. (Frp)