Germania-Cina: ministra Interno Faeser vuole stop a componenti cinesi in 5G dal 2026

- I componenti critici della rete 5G della Germania, prodotti dalle aziende per le telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte, non potranno più essere installati dal primo gennaio 2026. È il piano della ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, rivelato da fonti nel governo federale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l’iniziativa interessa la “rete centrale” 5G degli operatori Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica. Il divieto “totale” colpisce tutti i componenti di Huawei e Zte, sia quelli già installati in passato sia quelli appena montati. Le due società sono infatti sospettate di spionaggio a favore della Cina e l’obiettivo di Faeser è garantire la sicurezza dell’infrastruttura critica della Germania. In tale prospettiva, entro il primo ottobre 2026, dovrebbe essere ridotta anche la “dipendenza strutturale dai componenti” di Huawei e Zte. Il divieto di queste tecnologie nel 5G dovrebbe essere ancora più rigoroso in regioni della Germania “rilevanti per la sicurezza” come Berlino, il bacino del Reno e il distretto della Ruhr. L’obiettivo è “evitare rischi per l’azione del governo e per l’economia”. Tuttavia, tali restrizioni non dovrebbero applicarsi nelle aree rurali, dove gli utenti spesso lamentano una rete di telecomunicazioni debole. (segue) (Geb)