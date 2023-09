Germania-Cina: ministra Interno Faeser vuole stop a componenti cinesi in 5G dal 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’esecutivo federale, i rischi riguardano più un’eccessiva dipendenza dalle aziende cinesi influenzate da Pechino discute meno sui rischi che attività di spionaggio o di pirateria informatica. Sul divieto per i componenti di Huawei e Zte, il ministero dell’Interno avvierà “presto” il coordinamento con quelli di Esteri ed Economia e Protezione del clima. Nel 2022, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l’agenzia di intelligence interna della Germania, aveva avvertito: “Nel lungo periodo, devono essere presi in considerazione metodi strategici di spionaggio informatico contro le democrazie occidentali che servono a far rispettare gli interessi cinesi”. Per le fonti nel governo tedesco, quando i componenti di Huawei e Zte vengono testati, “la presenza di vulnerabilità non è importante”. Si tratta, invece, di “tenere conto della politica di sicurezza e soprattutto degli aspetti non tecnici”. Secondo il ministero dell’Interno, ciò include “un possibile ricatto” nei confronti della Germania, che potrebbe derivare da una “forte dipendenza dai produttori cinesi” delle tecnologie per il 5G. (Geb)