Torino: gli appuntamenti di domani (2)

- Ore 17, Alessandria, Cittadella, via Pavia 2, l'assessore Protopapa presenzia alla tavola rotonda "Far vivere la sostenibilità"Ore 18, Torino, Circolo dei lettori, via Bogino 9, l’assessore Poggio partecipa alla presentazione del libro di Gianfranco Cuttica di RevigliascoOre 20, Monticello d’Alba (CN), Castello dei Conti Roero, il presidente Cirio, il vicepresidente Carosso e l'assessore Protopapa partecipano all’evento “Capodanno del Tartufo, la notte del debutto”Torinoore 9:30, Castello del Valentino, salone d'Onore: l'assessora Foglietta partecipa all'incontro "GOING SUSTAINABLE - La sostenibilità e gli eventi sportivi per il rilancio dei territori" promosso da Torino 2025 FISU World University Games WinterOre 11, Circolo Unificato dell'Esercito, corso Vinzaglio 6: La presidente del Consiglio Comunale Grippo, partecipa alla cerimonia di scoprimento di una targa dedicata al partigiano Ignazio VianOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Servizi Pubblici Locali e II. Odg: 1° approfondimento contratto di servizio GTT: sezione IV - servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicateOre 13, Palazzo civico, Sala Carpanini: riunione delle Commissioni V e I. Odg: 1) trasporto scolastico disabili; 2) Borse di studio derivanti da lasciti per studenti. Approvazione nuovo regolamentoOre 14:30, Centro Congressi Lingotto, Auditorium Giovanni Agnelli: l'assessore Rosatelli porta i saluti istituzionali all' 85° Congresso Nazionale di Medicina del LavoroOre 14:30, Sala Orologio - Palazzo civico: Riunione della Commissione VI, con oggetto: Presentazione progetto "Piazza ragazzabile"Ore 15, Open Incet, piazza Teresa Noce: l'assessora Foglietta partecipa al primo tavolo di lavoro con le realtà del terzo settore della community "100 Città" nell'ambito della missione europea "NetZero Cities" (segue) (Rpi)