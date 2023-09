Onu: Erdogan, atteggiamenti ambigui di Ue nei confronti di Turchia devono finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atteggiamenti ambigui dell'Unione europea nei confronti della Turchia devono finire. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Ankara si aspetta che l'Ue "adempia ai suoi obblighi, che ha trascurato per lungo tempo", ha sottolineato Erdogan facendo riferimento all'adesione della Turchia all'Unione. (Res)